Jos Verlooy mag misschien toch nog dromen van Spelen in Tokio

Eerder deze week maakte Jos Verlooy bekend dat zijn toppaard voor de Olympische Spelen, Igor, zodanig geblesseerd raakte dat de 13-jarige ruin niet meer tijdig hersteld zou raken voor Tokio.

Verlooy meldde zich af voor de Spelen, maar nu mag hij toch weer wat hoop koesteren voor Tokio.



In de Global Champions Tour in Valkenswaard maakte onze landgenoot namelijk indruk met zijn merrie Jacobien Dwerse Hagen. Verlooy legde in de 1e proef een nulronde af in een snelle 74"18. De op 1 na snelste chrono van alle deelnemers.



Ook zijn Amerikaanse ploegmaat, Laura Kraut, hield met haar paard Confu de nul vast in 77"63. Verlooys team Monaco Aces deelt daardoor de leidersplaats met de Paris Panthers, Prague Lions, Valkenswaard United en Doha Falcons.



Vanaf 14 uur moeten Jos Verlooy en Jacobien Dwerse Hagen vandaag de leiderspositie verdedigen in de finaleronde van de GCL. Om 17.30 uur volgt mogelijk deelname aan de individuele Global Champions Tour van Valkenswaard.