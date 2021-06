Red Lion Thomas Briels: "Na het EK zal het duidelijker zijn waar we staan"

"Zo'n wake-upcall net voor een groot toernooi is altijd goed. We moeten elke wedstrijd gefocust zijn, anders verlies je ook van Spanje of Engeland. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd."

"Het is natuurlijk een momentopname", verklaart Briels het verlies tegen Nederland. "We hebben heel hard getraind de voorbije weken, een aantal jongens hebben op andere posities gespeeld om dingen te testen en Nederland speelde dan ook nog eens veel scherper dan wij. Op dit niveau merk je dat meteen."

"Het is nooit leuk", zegt Briels. "Maar dat hoort bij sport. Misschien is het niet zo slecht dat dat net voor het EK is gebeurd, zodat we kunnen analyseren wat er beter moet en met de voetjes op de grond kunnen blijven. We weten dat er nog veel moet gebeuren."

"Hebben ervan geproefd om titels te pakken en dat werkt verslavend"

Een gouden medaille op de Olympische Spelen is het hoofddoel van de Red Lions. "We willen zo goed mogelijk presteren op dit toernooi, maar we willen echt wel pieken over 6 weken, op de Spelen", gaat Thomas Briels voort. "Het zou mooi zijn om de die te beginnen met een Europese titel."

"We willen in Tokio de beste Red Lions laten zien. We hebben er van geproefd om titels te pakken en dat werkt verslavend. Dat is ook de reden dat iedereen zo hard traint. Wanneer we op het veld staan, telt er maar 1 ding en dat is winnen. Zo moeten we het ook aanvatten, anders ben je al gedoemd om te verliezen."

"Het is goed dat het EK er nog is voor de Spelen. Het is een heel goede voorbereiding, met 5 topmatchen op 8 dagen. Alleen al voor de belasting van het lichaam is dat heel goed. Maar ook voor ons niveau. Het is lastig om te zeggen waar we nu staan. Na het EK zal het duidelijker zijn, ook bij de andere teams. Het wordt een interessant EK."