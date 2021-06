Remco Evenepoel keert zondag terug in Elfstedenronde

De Giro was de eerste grote ronde voor Evenepoel. Het was ook zijn eerste koers, nadat hij in augustus vorig jaar zwaar gevallen was in Lombardije, waarbij hij een bekkenbreuk opliep. Het was een voorbereiding tegen de klok met hoogtestages.

Aanvankelijk ging het goed in de Ronde van Italië, maar naarmate de koers vorderde kwam Evenepoel zichzelf en vooral zijn lichaam steeds meer tegen. Toch wilde hij graag Milaan halen, maar een val vorige woensdag besliste er anders over.

Evenepoel kwam er zonder breuken vanaf en moest enkele dagen de fiets aan de kant laten. Zijn volgende hoofddoel is de Olympische Spelen. Aanvankelijk was daarvoor een hoogtestage gepland, maar teammanager Patrick Lefevere liet zich vorige week al ontvallen dat enkele koersen Evenepoel misschien beter van pas kunnen komen.

Te beginnen met dus nu zondag de Elfstedenronde, een vlakke kasseikoers met start en finish in Brugge.