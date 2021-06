Lindsey De Grande loopt snelste 1.500m sinds 2011, Ismael Debjani doet goeie zaak voor Tokio

Zowel Ismael Debjani als Lindsey De Grande hebben een goeie 1.500 meter afgewerkt op de Spaanse meeting in Huelva. Debjani won in 3'36"71 en doet een uitstekende zaak op de olympische ranking. De Grande liep met 4'13"45 haar snelste chrono sinds ze in 2011 getroffen werd door chronische leukemie. Ook zij heeft nog een kans(je) op Tokio.