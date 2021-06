De Cauwer: "We hebben het laatste nog niet gezien van Ilan Van Wilder"

José De Cauwer is niet verbaasd door de prestaties van Ilan Van Wilder in deze Dauphiné. "Als je het wielrennen volgt, dan mag dat geen verrassing zijn. Hij was bij de junioren altijd de man die het dichtst bij Remco Evenepoel kwam. In tijdritten en in andere ritten, in Belgie maar ook in het buitenland."

"Ze zijn van hetzelfde geboortejaar 2000, ze zijn net even groot. Het zijn goeie tijdrijders. Van Wilder staat wel nog 3 kilo zwaarder, dus dat kan er nog af. Maar hij vindt het wel vervelend om zo vaak met Evenepoel vergeleken te worden. Hij wil en moet zijn eigen weg vinden. Hij wil geen Van Wilder-gekte."

In deze Dauphiné loopt het dus uitstekend. "De komende drie etappes zijn heel mooi voor hem. Hij kan zonder druk fietsen en als hij top 10 kan rijden zou dat een geweldige opsteker zijn. Dat moet ook kunnen, want hij heeft de kwaliteiten."

"Hij heeft in het verleden in zijn leeftijdscategorie internationaal meegedraaid met de top, zowel in vlakke etappes als bergop. Van hem hebben we het laatste nog niet gezien."