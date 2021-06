Vaccinoloog Van Damme: "Begrijpelijk dat Rode Duivels vragen hebben over vaccinatie"

Hét topic in het basecamp van de Rode Duivels in Tubeke was vandaag de vaccinatie van de spelers, of beter gesteld: de niet-vaccinatie van enkele spelers. Vaccinoloog Pierre Van Damme geeft toelichting bij de heisa: "Het is begrijpelijk dat enkele spelers uitleg willen."

Van Damme begripvol: "Rode Duivels staan onder grote druk"

De vaccinatie van de Rode Duivels was al weken voor de start van de voorbereiding een "hot topic". Nu de nationale ploeg ook vervroegd gevaccineerd kon worden, bleken er toch nog enkele spelers geen vaccin te willen. Bondscoach Martinez noemde het eerder vandaag een "non-topic", toch klonk er her en der heel wat kritiek. Vaccinoloog Van Damme, verbonden aan de UAntwerpen, gaf bij ons uitleg over de vaccinatieheisa en toonde zich begripvol. "De spelers kregen pas maandag de kans zich te laten vaccineren", opende hij. "Binnen 10 dagen staan ze al voor hun eerste belangrijke wedstrijd, tegen Rusland. Met andere woorden, die jongens staan onder enorme fysieke en mentale druk." "Het is begrijpelijk dat ze dan uitleg willen. Die hebben we maandagavond gegeven. Enkele spelers stelden zich vragen over de invloed van het vaccin op hun prestaties. Mogelijk bedenken ze zich nog en zullen ze zich net als de grote groep laten vaccineren."

"Vaccin is nog altijd geen verplichting"

In de weken voor de start van de voorbereiding was er al heel wat inkt gevloeid over de vervroegde vaccinatie van de Duivels. Dat nu sommige spelers toch het vaccin weigeren, lokt dan ook heel wat kritiek uit.

"Die mogelijkheid van het vaccin is er nu, maar het is nog altijd geen verplichting", is Van Damme duidelijk. "Sommige spelers zullen nu zelf het moment kiezen om zich te laten vaccineren."

"Maar je moet dat bekijken binnen de sfeer van de voorbereiding voor een groot toernooi. Mentaal gezien willen die spelers nu zo scherp mogelijk staan. Ze denken dan ook niet meteen aan het vaccin."

"Geen wetenschappelijk bewijs voor negatief effect van vaccin op sportprestaties"