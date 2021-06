Martinez: "Iedereen is voor vaccinatie, het gaat om een medische beslissing"

De voetbalbond vroeg en kreeg voor de nationale ploeg vroegtijdig vaccins tegen het coronavirus van de overheid. Nu bleek dat een deel van de Rode Duivels (nog) geen gebruik heeft gemaakt van die vaccins, zorgde dat her en der voor kritiek.

Volgens Roberto Martinez heeft het niets te maken met spelers die geen vaccin willen. Het is een louter medische beslissing. "Iedereen is het er over eens dat we gevaccineerd moeten zijn om veilig te zijn", begint Martinez. "We zijn de overheid en de gezondheidszorg ook dankbaar."

"In de staf is iedereen gevaccineerd. Onder de spelers zal iedereen gevaccineerd worden tussen nu en het einde van het EK."

"Sommige spelers hebben het vaccin al gekregen. Anderen zullen het meteen na het EK krijgen", verduidelijkt de coach. "Wie wel en wie niet gevaccineerd is, is een privézaak die onder het medische geheim valt."

"We zijn over deze kwestie van niets iets aan het maken. We volgen de regels van de Europese voetbalbond en trekken in een bubbel naar het EK, maar we zijn hier ook om te presteren en wedstrijden te winnen."

"Iedere speler heeft een specifiek advies gekregen op basis van zijn individuele geval. Dat zijn medische beslissingen, die bedoeld zijn om iedereen optimaal te laten presteren. Sommige spelers hebben bijvoorbeeld al antilichamen. De meerderheid is nu al gevaccineerd. We zijn voor vaccinatie, daar is geen discussie over."

Op de vraag of had meegespeeld dat bepaalde spelers een tweede vaccin zouden krijgen op het moment dat het EK in de eindfase komt en spelers angst hadden dat ze net op dat moment ziek zouden kunnen worden als reactie op een tweede vaccin, antwoordde de bondscoach negatief.

Persverantwoordelijke Stefan Van Loock gaf nog mee dat "alle beslissingen over vaccinaties zijn genomen na overleg met de virologen."