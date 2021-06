Pro League stelt de stemming over belofteteams en format in 1A nog maar eens uit

De Pro League slaagt er maar niet in om de violen gelijk te stemmen over de integratie van de belofteteams in de amateurreeksen. Er zou vandaag gestemd worden, maar de vereniging van profclubs heeft het hangijzer nog maar eens doorgeschoven naar een later tijdstip. Dat geldt ook voor de eventuele verlenging van de huidige formule in 1A met 18 clubs.