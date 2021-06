Castagne: "Ik ben competitief en zie mezelf als titularis op het EK"

"De coach beslist. Maar ik ben competitief en dan kan je niet zeggen dat je niet in de basis wil staan. Ik zie mezelf als titularis. Dat klinkt misschien arrogant, maar het is vooral een ambitie. Ik wil vechten voor mijn plaats."

"Mijn polyvalentie is soms een nadeel, maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit waar ik speel. Het liefste speel ik natuurlijk op rechts, maar als ik de groep kan helpen, is het goed."

Na de recente eindzege in de FA Cup met Leicester begint Timothy Castange met vertrouwen aan de voorbereiding op het EK. "De Premier League is veel intenser dan de Serie A. De duels zijn fysieker."

Thomas en ik praten veel. Ik weet wat het is als je minder speelt. Maar Thomas is mentaal sterk.

"Kijk, het is moeilijk om te zeggen dat ik beter ben dan een ploegmaat, Thomas Meunier in dit geval. Het wordt sowieso een moeilijke keuze voor de coach, maar we liggen in elk geval dichter bij elkaar dan vorig seizoen. Als ik op de bank start, zal ik er staan wanneer de coach me nodig heeft."

Castagne kan ook centraal achterin in de driemansdefensie spelen. Dat heeft hij bij Leicester bewezen. "Ik kan het, maar ik denk niet dat ik er het meeste bijdraag."

"Ik loop er minder en dat is mijn grote sterkte. Op het gebied van kracht ben ik ook niet de sterkste speler om tegen grote spitsen te spelen. Laat ons zeggen dat het niet mijn ideale positie is", sloot Castagne af met een glimlach.