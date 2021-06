Doku: "Drie jaar geleden supporterde ik nog op de Groenplaats in Antwerpen"

Wat de rol van Jérémy Doku wordt op het EK is voor iedereen nog afwachten. Veel zal bepaald worden door de situatie van Eden Hazard. "Ik denk wel dat Eden klaar zal geraken", zei Doku. "Als ik moet spelen van de coach, zal dat natuurlijk voor druk zorgen, maar ik zal mijn best doen en tonen dat ik klaar ben."

Met zijn 19 jaar is Doku met voorsprong de jongste speler van de groep. Hij had er een mooie anekdote over, maar vindt leeftijd tegelijk onbelangrijk. "Het is een speciaal gevoel om hier te staan, want ik weet nog dat ik op de Groenplaats in Antwerpen keek naar het WK en me afvroeg hoe dat zou zijn als speler."

"Dat ik er nu bij ben is speciaal voor mij en mijn familie. Ik besef dat het speciaal is om op deze leeftijd al hier te staan. Maar in het voetbal bestaat er geen leeftijd. Het gaat om wat je toont op het veld."

"Wat ik verwacht voor mezelf? Een geslaagd EK hangt af van het collectieve. En als ik mezelf een paar minuten kan tonen, dan is het voor mezelf al geslaagd. Het is aan mij om te tonen dat de coach geen slechte keuze heeft gemaakt met mij."