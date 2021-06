Bezwaar van Cercle tegen stadiondossier Club: "We staan eigenlijk op straat"

Zit het stadiondossier dan voor de zoveelste keer in een patstelling? "De burgemeester wil het probleem in zijn legislatuur oplossen. Hij is teleurgesteld dat het er niet goed uitziet, maar hij kan ook niet verwachten dat wij alles uit handen geven."

"We hebben ons constructief opgesteld, we hebben actief meegezocht naar oplossingen op basis van degelijk studiewerk en we zijn braaf meegegaan met wat is voorgesteld, maar we staan eigenlijk op straat en dat accepteren we niet zomaar. We verwachten dat er ook aan ons wordt gedacht. Goed bestuur begint met gelijke behandeling van de partijen."

"We moeten met de 3 partijen tot een consensus komen. Het kan niet zijn dat er voor één partij een oplossing is waarbij wij dan op straat belanden. We willen een duurzame, verantwoorde en realistische oplossing."

"Of ik overigens denk dat er in 2024 een nieuw stadion staat? Laat ons eerst beginnen met een structurele, realistische oplossing voor Club Brugge en Cercle Brugge.”