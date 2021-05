KV Oostende stelt nieuwe logo voor: "Een nieuw tijdperk voor KVO"

Mooi of niet: omdat smaken verschillen, laten we appreciatie van het nieuwe logo van KV Oostende volledig aan u over.

Bij de kustclub zijn ze alvast bijzonder opgetogen over het frisse design. “Met ons nieuwe logo willen we echt een nieuw tijdperk binnen stappen, maar toch nog steeds rekening houden met onze historie, naam en kleuren", vertelt Executive President Gauthier Ganaye. "Het moest strak, professioneel, innovatief en modern zijn."