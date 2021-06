"Goede strategie van Lefevere, vandaag investeren in koers is goede zaak"

Wim Lagae: "Lefevere bouwt zijn team rond goudhaantjes"

In de wielerwereld is het nog wachten op nieuws over de nieuwe sponsor van The Wolfpack. Sporteconoom Wim Lagae ziet het rooskleurig in voor de ploeg van Patrick Lefevere. "Ik vond het een heel sterk signaal dat Specialized zich net als naamsponsor Quick Step al voor 6 jaar geëngageerd heeft." "Het is een goede strategie van Lefevere om een aantal goudhaantjes (zoals Alaphilippe en Evenepoel) voor 4 à 5 jaar vast te leggen en een ploeg te bouwen rond die renners."

"De conversie naar klimploeg zet zich sneller door dan we doorhebben"

Patrick Lefevere wil binnen de 5 jaar een grote ronde winnen met Remco Evenepoel. Een extra reden om te investeren in de ploeg.

Eddy Merckx uitte daar in Het Nieuwsblad twijfels over. Lagae is wat optimistischer.



"In de Giro-ritten van vorige week donderdag en vrijdag zag ik voor het eerst in de 3e week van een grote ronde een prille vorm van een klimtrein bij Deceuninck-Quick Step."



"Ik denk dat die conversie (naar een klimploeg) volop aan de gang is en sneller gaat dan we zelf doorhebben."