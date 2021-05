Waarom Carla Suarez Navarro sowieso als winnaar van de baan stapt

U zou kunnen denken de man in Parijs wil het hebben over Sloane Stephens. In 2017 winnares van de US Open en in 2018 finaliste op Roland Garros en nu nog maar net in de top 60. Wat is er met haar aan de hand?Neen, laten we het er op houden dat de gretigheid wat weg is en dat andere bezigheden aan belang hebben gewonnen.

Neen, dit is het verhaal van Carla Suarez Navarro. Dat ze hier op de baan komt, is niets minder dan een klein mirakel. Misschien herinnert u zich Suarez Navarro van de editie 2015 van de Diamond Games in Antwerpen. Suarez was toen volop bezig aan haar opmars naar de top 10 van de wereld, maar in het Sportpaleis moest ze afzeggen voor de finale tegen Andrea Petkovic door een nekblessure. Kim Clijsters zou dat jaar nog een demonstratiesetje spelen tegen Petkovic.