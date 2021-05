Hoogtepunt wordt anticlimax: Kevin De Bruyne verlaat het veld in tranen

Bij een 0-1-voorsprong voor Chelsea probeerde Kevin De Bruyne iets voor het uur een aanval op te zetten voor Manchester City. Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger stak daar een stokje voor en kwam onzacht in aanraking met de Rode Duivel.

De twee raakten mekaar hoofd tegen hoofd en vooral De Bruyne was er erg aantoe. Hij bleef minutenlang liggen, had veel verzorging nodig en verliet daarna het veld in tranen.

Niet veel later nam De Bruyne zijn plaats in op de City-bank, duidelijk aangeslagen en met een blauw oog. Van een anticlimax gesproken...

Tien minuten voor het einde trok De Bruyne met een verzorger richting de catacomben van het stadion in Porto. Hopelijk valt de schade mee, met het oog op het EK.