Alexander Doom klopt Dylan Borlée en zet sollicitatie voor Tokio kracht bij

Alexander Doom was in Oordegem de beste Belg over 400 meter. De 24-jarige loper dook bijna een halve seconde onder zijn vorige toptijd. Met zijn persoonlijk record (45"96) en onderstreepte zijn kandidatuur om met de Belgian Tornados naar Tokio te gaan.

"Ik wist dat er veel mogelijk was, omdat het op training heel goed draaide", vertelde Doom na afloop, "maar dat ik bij mijn eerste koers meteen onder de 46 seconden zou duiken, had ik natuurlijk niet verwacht. En dan te weten dat ik na het EK indoor in maart 6 weken heb stilgelegen met een hamstringblessure."



"Het lijkt me duidelijk dat mijn kansen voor de estafetteploeg gestegen zijn", voegde Doom er nog aan toe.

Dylan Borlée kende minder succes en bleef steken op 46"40. De winst ging in Oordegem naar de Nederlander Jochem Dobber (45"52).