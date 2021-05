Venezia keert na 20 jaar terug naar Serie A, Daan Heymans wrijft zich in de handen

Venezia was de 5e uit de Serie B, Cittadella de 6e. In de heenmatch won Venetië met 0-1. Gisteren kon het thuis de promotie verzekeren, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Iets voor het halfuur kwam Venezia op achterstand, 10 minuten later stond het met 10 man na rood voor Mazzocchi. Bij die 0-1 zou Venezia ook nog promoveren, omdat ze hoger gerangschikt stonden dan Cittadella. Een 2e bezoekende goal zou wel fataal zijn.

In de extra tijd nam invaller Bocalon alle twijfel weg met de 1-1. De promotie is goed nieuws voor Daan Heymans, die eerder deze maand voor 3 jaar tekende in Venetië. Heymans verlaat de Belgische degradant Waasland-Beveren.

Eerder verzekerden Empoli en Salernitana zich al van promotie naar de Serie A. Benevento, Crotone en Parma degraderen naar de Serie B.