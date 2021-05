Rit 19 in de Giro in beeld: Yates wint, maar Bernal ruikt de eindzege

1. Geen genade voor Hermans en co

Quinten Hermans en 5 kompanen trekken het juiste lot bij deze vrijdagse trekking, maar BikeExchange geeft hen geen sprankeltje hoop. Simon Yates aast op ritwinst en laat zijn ploeg meteen werken.

Niet veel later meldt ook Deceuninck-Quick Step zich: in dienst van Joao Almeida maken zij er een snelle jacht van. Iljo Keisse scheurt het peloton zelfs even in stukken.