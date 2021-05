Liverpool versterkt defensie met 22-jarige Fransman Konaté

De spoeling was centraal in de verdediging dit seizoen bijzonder dun bij Liverpool. Virgil van Dijk, Joe Gomez en Joel Matip vielen geblesseerd uit. "Na die blessures was er geen twijfel mogelijk dat we ons in dat onderdeel van het team moesten versterken", vertelt trainer Jürgen Klopp.

"Ik ben heel blij dat ik voor zo'n grote club als Liverpool mag spelen", zei Konaté, die 95 keer in actie kwam voor Leipzig. "Het is een heel spannend moment voor mij en mijn familie."

"Ik kijk er echt naar uit om mijn nieuwe ploegmaats en de staf te ontmoeten en om aan dit hoofdstuk te beginnen. Ik heb jaren heel hard gewerkt om hier te geraken."

Leipzig passeert dus wel langs de kassa, want het nam Konaté in 2017 transfervrij over van Sochaux.

"Ik ben erg blij dat we een speler van Ibrahima's kwaliteiten aan onze selectie kunnen toevoegen", zegt Klopp nog. "Hij is iemand die ik al heel lang bewonder. Vanaf het moment dat ik me voor het eerst bewust werd van zijn potentieel toen hij bij Sochaux zat."