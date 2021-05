Stop! Devil Time! Hit van MC Hammer in Duivels jasje is Belgisch EK-lied

De voetbalbond plant in de aanloop naar het EK tal van projecten om de fans warm te maken voor het toernooi. Een video waarin Roberto Martinez vooruitblikt met zijn voorgangers Guy Thys en Raymond Goethals was de aftrap van de #DEVILTIME-campagne, dit nieuwe EK-lied is de volgende stap.

De voetbalbond liet producer BABL de hit "U Can't Touch This" van MC Hammer onder handen nemen. De aangepaste tekst - met onder meer Stop! Devil Time! in plaats van Stop! Hammer Time! - werd ingezongen door de Amerikaanse rapper MC Devil.

"De opzwepende song moet voor, tijdens en ook na het EK extra sfeer creëren bij elk doelpunt en tijdens de wedstrijden van onze nationale elf", klinkt het in een mededeling. "Een bijbehorende lyric-video en challenge' op TikTok zullen er de komende weken voor zorgen dat we de tune niet meer uit ons hoofd krijgen."