Raymond Goethals en Guy Thys herrijzen in indrukwekkend EK-filmpje voetbalbond

Het filmpje is het startschot van de campagne #DEVILTIME. Daarmee wil de voetbalbond meer dan ooit het hele land mobiliseren voor onze Rode Duivels.

In het filmpje speelt Roberto Martinez samen met ex-bondscoaches Raymond Goethals en Guy Thys, door spitstechnologie opnieuw tot leven gewekt, de hoofdrol. “Van Alaska tot Zimbabwe moet iedereen weten hoe laat het is. Daarom roepen we alle supporters op om dit jaar het vuur aan de lont te steken. Niet alleen bij onze volledige natie, maar tot ver buiten onze landsgrenzen. In 2021 is het #DEVILTIME”, zegt de bondscoach.