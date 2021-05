Kampioenenmaker Antonio Conte stapt zelf op bij Inter

Antonio Conte slaagde er voor het eerst in 11 jaar in Inter naar de titel te leiden en zo de hegemonie van Juventus te doorbreken. Maar toen al was duidelijk dat Inter volgend seizoen de tering naar de nering moet zetten.

De Chinese eigenaar van de club heeft door de coronapandemie zware verliezen geleden en kan de club enkel levensvatbaar houden als er zwaar bespaard wordt volgend seizoen.

Met die gang van zaken kan de ambitieuze Conte duidelijk niet leven. Hij trok zelf naar het bestuur om zijn lopende contract te laten ontbinden. "We willen hem bedanken voor het uitzonderlijke werk dat hij voor de club heeft gedaan", luidt het in een korte mededeling. "Hij zal voor altijd deel uitmaken van onze geschiedenis."

Mogelijk heeft deze beslissing van Conte ook gevolgen voor de toekomst van Romelu Lukaku bij Inter. Het was Conte die de carrière van de Rode Duivel nieuw leven kon inblazen in Milaan.