Virtueel NBA-seizoen gestart: Minnesota T-Wolves winnen opener

De NBA 2K League wordt verdeeld in verschillende toernooien die toewerken naar de play-offs in augustus. De eerste van deze reeks werd dus glansrijk gewonnen door de T-Wolves, de esportploeg van de Minnesota Timberwolves. Het team kon in 2019 al een kampioenschap op zijn naam schrijven.



In een reeks van 3 wedstrijden namen de T-Wolves het op tegen de Philadelphia 76ers GC en versloegen hen met 2-1. Shooting guard Shifty Kaii mocht de titel van Most Valuable Player mee naar huis nemen. Shifty scoorde een indrukwekkende 36 van de 72 punten in de derde wedstrijd.



Het mogen dan wel de play-offs nog niet zijn, maar dit eerste opwarmertje is niet niks. T-Wolves Gaming verdiende maar liefst 70.000 dollar met deze prestatie. De 76ers wonnen zilver, ook nog goed voor 50.000 dollar.



Na dit eerste toernooi gaat het reguliere seizoen voort, dat zal lopen tot en met 14 augustus.