Vannieuwkerke: "Verlangen naar sportzomer is zo groot als verlangen naar terrasjes"

Karl Vannieuwkerke zal presenteren tijdens het EK, de Tour en de Olympische Spelen: het is bijna topsport. "Ik ben klaar voor een marathon van 58 dagen. Ik ben me op dit moment fysiek aan het voorbereiden door veel te slapen, gezond te eten en veel te sporten. Ik ben intussen gebeten door de padel-hype, iets wat ik dagelijks doe."

"Net zoals het verlangen naar terrasjes groot was, zo groot is nu het verlangen naar sportbeleving. Zowel op het lagere niveau als op topsportniveau. Die mooie momenten met Belgen op TV, daar kijkt iedereen naar uit."

"Een sportzomer is het mooiste moment dat je als journalist kan meemaken", steekt de Sporza-presentator meteen van wal. "Het is ook een hele bijzondere editie omdat we stilaan uit een pandemie kruipen. De mensen hebben vorig jaar heel veel sport moeten missen."

Omdat we uit de pandemie kruipen, wordt dit een bijzondere sportzomer. Net zoals het verlangen naar terrasjes groot was, zo groot is nu het verlangen naar sportbeleving.

Karl Vannieuwkerke: "We hebben in de tuin van de VRT onze Villa Sporza met containers geïnstalleerd. Voor het eerst mag een TV-programma weer publiek ontvangen."

Eerst het EK afwerken, dan over naar Vive Le Vélo

Op zaterdag 26 juni komt er ook nog eens de Tour bovenop het EK voetbal. Er zal een overlap van 2 weken zijn tussen beide topevents.

"Gedurende die periode zullen we elke dag, voor er wordt gevoetbald, eerst naar de Tour kunnen kijken. Het gevolg daarvan is dat er maar 1 week Vive Le Vélo zal zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen dat spijtig vinden. Een goed teken, want dat wil zeggen dat ze van het programma houden."

"Maar het is nu eenmaal heel moeilijk om beide dingen te combineren. Als er nog gevoetbald wordt en er een EK-talkshow is, zou je pas om middernacht met Vive Le Vélo kunnen starten. We gaan voor de beste oplossing van de 2 werelden."