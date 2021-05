Belgian Lion Retin Obasohan kroont zich met club Nymburk tot kampioen van Tsjechië

In de finale van de play-offs won Nymburk na de heenwedstrijd (102-73) ook de terugwedstrijd tegen Opava met 89-108. Belgian Lion Retin Obasohan was in elk van de twee wedstrijden telkens goed voor zestien punten en drie rebounds. De Antwerpse spelverdeler werd uitgeroepen tot MVP van de finale.

De 27-jarige Obasohan speelde lange tijd in de VS onder meer voor de Northern Arizona Suns, de satelietclub van NBA-team Phoenix Suns. De Belg is bezig aan zijn eerste seizoen in Tsjechië en wordt ook gezien als één van de sterkhouders bij de Belgian Lions, onze nationale basketbalploeg.

Voor Nymburk is het zo de zeventiende landstitel op een rij. Naast de titel won Nymburk ook nog de Tsjechische beker en geraakte het dit seizoen tot in de Final 8 van de Champions League.