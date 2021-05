3x3 Lions staan voor weken van de waarheid: maken ze olympische droom waar?

De top 2 in elke groep stoot door naar de kwartfinales. Uiteindelijk zijn er in Graz 3 olympische tickets te verdelen: twee voor de finalisten en eentje voor de winnaar van de troostfinale.

De 3x3 Lions zitten op het kwalificatietoernooi in Graz in een poule met Zuid-Korea, Kazachstan, Litouwen en de Verenigde Staten. Vooral die laatste twee landen zijn te duchten tegenstanders. Litouwen is een echte basketbalnatie en de VS is de regerende wereldkampioen in 3x3.

3x3-basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma. In 3x3 wordt op een half veld gespeeld en het spel is sneller en vaak spectaculairder dan 5x5-basketbal.

Als we donderdag 2x winnen, zetten we wel wat druk op Litouwen en de VS.

"We beginnen donderdag tegen Zuid-Korea en Kazachstan. Ik kan hun sterkte niet zo goed inschatten, omdat zij niet actief zijn in het profcircuit. Maar eigenlijk moeten we donderdag 2x winnen, zodat we zaterdag tegen Litouwen en de VS nog alle kansen hebben", zegt kapitein Nick Celis aan Sporza.

"Als we donderdag 2x winnen, zetten we wel wat druk op Litouwen en de VS. Dan zullen we tegen hen eens moeten stunten. De ploeg gelooft er wel in, zelf ben ik van nature iets voorzichtiger. Na de 1e competitiedag zullen we al wat beter weten hoe de verhoudingen liggen."

"Ik denk dat het in ons voordeel is dat wij al veel matchen gespeeld hebben en veel hebben kunnen trainen. Door corona hebben we meer kansen gehad om samen te spelen. Daarvan hebben we gebruikt gemaakt om zo goed mogelijk aan onze automatismen te werken."