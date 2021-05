Drama in Ronde van Limburg: koploper Van Moer rijdt verkeerd, Merlier wint

Samenvatting van de Ronde van Limburg

Van Moer rijdt 140 km voorop, maar neemt verkeerde afslag

Met Mathieu van der Poel (2x) en Wout van Aert telt de Ronde van Limburg enkele ronkende namen op de erelijst. Van deze editie zal vooral het wedervaren van Brent Van Moer onthouden worden. De 23-jarige hardrijder van Lotto-Soudal gooide zich al na 60 km in het offensief samen met Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlander Sven Burger (Beat Cycling).



Van Moer was de sterkste van het trio en kreeg in de voorfinale het gezelschap van een trosje tegenaanvallers. Het krachtenarsenaal van Van Moer geraakte niet uitgeput. Enkel Backaert kon de vroege vluchter volgen, maar op de voorlaatste kasseistrook boog ook hij het hoofd voor een beresterke Van Moer. In het peloton deden Lotto-ploegmakkers John Degenkolb en Florian Vermeersch uitstekend afstopwerk. De Noorse ploeg Uno-X en Arkea-Samsic deden er nog alles aan om Van Moer bij zijn nekvel te grijpen, maar onze landgenoot leek op weg naar de zege. Totdat hij in de slotmeters verkeerd reed. Van Moer volgde de afleiding voor de auto's, waar hij eigenlijk rechtdoor moest rijden. Het peloton mocht daardoor sprinten voor de zege. Tim Merlier was afgetekend de snelste van het pak, voor Dan McLay en John Degenkolb.

Bekijk hoe Van Moer verkeerd rijdt en Merlier wint

Merlier: "Plots vroeg ik me af of ik wel gewonnen had"

"Op 500 meter van de streep waren enkele renners verkeerd gereden", doet Merlier zijn verhaal. "Ook ik had daar bijna de verkeerde afslag genomen." "Ik was ondertussen helemaal uit het oog verloren of Van Moer al gegrepen was of niet. Ik stak wel mijn handen in de lucht, maar ik dacht toen: "Win ik wel? Ik zal toch niet tweede zijn?"" Merlier stapte vorige week na een ritzege nog uit de Giro met maag- en darmklachten. "Ik was vandaag nog altijd niet 100 procent. Maar ik win, dus ik mag niet klagen." "Nu volgen nog Dwars door het Hageland, de Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour", besluit Merlier, die nu al 5 zeges telt dit seizoen.