"Geen ramp voor Remco, iedereen staat nu met voetjes op de grond"

De Cauwer: "We komen allemaal onszelf tegen"

"Patrick Lefevere zei onlangs: "Als het op is, is het op en dan halen we hem uit koers." Is dat een ramp? Neen, dat is geen ramp", zegt José De Cauwer.

"Het gebeurt beter in het begin van zijn carrière"

Wat betekent deze opdoffer voor Evenepoel? "Dat is niet goed voor zijn carrière, maar het is ook geen ramp. Helemaal niet", benadrukt De Cauwer.

"Ik denk niet dat we nu minder vertrouwen moeten hebben in Remco en in zijn omgeving. Iedereen staat weer met zijn voeten op de grond. Ook de media. Er zijn in deze Giro al roze kranten gedrukt in Vlaanderen. Maar er bestaan geen mirakels."

De Cauwer benadert Evenepoels ervaring in deze Giro positief. "Toen Remco in de etappe over de grindwegen een eerste tik kreeg, vond ik dat eigenlijk niet erg."

"Er komt eens een dag dat hij dat moest meemaken in zijn leven. Al was het maar om weer zen te worden. Het gebeurt beter nu, in het begin van zijn carrière."