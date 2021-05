Egan Bernal heerst in ingekorte koninginnenrit, Evenepoel krijgt een draai om de oren

Bernal is sterker dan iedereen en rijdt alleen naar winst

De 16e etappe van de Giro in een notendop:

Tweede ritzege voor Egan Bernal

Door het schrappen van de Passo Fedaia en de Passo Pordoi werd de koninginnenrit plots een prinsessenetappe, maar het peloton telde nog genoeg hongerige kroonprinsen om in de gietende regen de guidon vanonder te nemen.

Na de eerste van twee overgebleven cols bleven zes krijgers over. Vincenzo Nibali, Joao Almeida en Davide Formolo waren de ronkende namen in de kleine kopgroep en Ineos leek hen weer geen stokken in de wielen te steken.

EF had een andere visie en door hun sloopwerken waren de vluchters een vogel voor de kat. Maar op de Passo Giau zong kopman Hugh Carthy een toontje lager: een eerste prik van Egan Bernal werd nog geneutraliseerd, bij een tweede versnelling hapte hij naar adem.

Simon Yates was toen al gelost, Aleksandr Vlasov had zichzelf dan weer in de nesten gewerkt door een nukkig regenvestje. En van Remco Evenepoel was op 40 kilometer van de finish al geen sprake meer. Hij verloor 24 minuten.

De maglia rosa was helemaal ontketend, nam de Cima Coppi (het dak van de Giro) fluitend voor zijn rekening en gleed richting Cortina d'Ampezzo naar zijn tweede ritzege in de Giro. Hij ontwaakt morgen op de rustdag met een stilaan geruststellende voorsprong in het klassement.