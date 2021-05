Fans van Club Brugge maken het weer te bont: Club-bus is beschadigd

De Brugse burgemeester Dirk De fauw had vooraf opgeroepen om geen Bengaals vuur te gebruiken en om de coronamaatregelen na te leven, maar daar hebben de fans van Club Brugge zich niet aan gehouden.

Heel veel fans waren samengekomen bij het stadion om de spelersbus te verwelkomen. Ongeschonden kwam de bus er niet uit, op sommige plaatsen was de schade goed zichtbaar.

"Er is veel volk op de been en ondanks de oproep om geen Bengaals vuur mee te brengen was er een echt rookgordijn", zegt Tom Boudeweel, onze commentator ter plaatse. "En niet iedereen had zijn mondmasker op."

Ondertussen zijn de zenuwen strak gespannen. "De stewards staan op scherp, want er is nog een viering straks en het is afwachten hoe die verloopt. Beelden zoals donderdag na de titel zijn niet voor herhaling vatbaar." Toen mengden Philippe Clement en enkele spelers zich tussen de menigte.



"Er waren een honderdtal jongeren die een spontane optocht hielden richting het stadion", zo zegt Lien Depoorter van politie Brugge. "We hebben hen geïdentificeerd en 18 pv's opgesteld." Er is ook 15 kilogram pyromateriaal in beslag genomen.



De wedstrijd tussen Club Brugge en Genk is bovendien een test-event. Zo'n 350 stewards, vrijwilligers en medewerkers van de Club kunnen de match in het stadion bijwonen.