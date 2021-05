Genk dient kampioen Club Brugge nog een thuisnederlaag toe

Club Brugge - Genk in een notendop

Meer opwinding op straat dan in eerste helft

Aan de overkant pakte ook Van den Brom uit met een onverwachte zet. Topschutter Onuachu, blijkbaar licht geblesseerd, bleef de hele avond aan de bank gekluisterd. In zijn plaats mocht Dessers zich proberen te bewijzen als spits. De Nigeriaanse international was gebrand op een knalprestatie en begon gretig. Hij zette Rits op zijn achterwerk met een kapbeweging, maar verkoos dan om af te leggen. Niet veel later vlamde hij uit de draai recht op Horvath.

Op weg naar het stadion kreeg de spelersbus van Club Brugge al een hete ontvangst. Vierende fans trokken een blauw-zwart rookgordijn op en één onverlaat sloeg zelfs een raam van het voertuig aan diggelen. Zaten niet in de bus: de licht geblesseerden Lang en Mignolet. Daardoor mocht Horvath nog eens tussen de palen staan. Dé verrassing van Clement was echter de basisplek van de pas zestienjarige Mbamba.

Dessers smeert Club late nederlaag aan

Genk gaf die voorsprong niet meer uit handen en wipte dankzij een verbluffende 16 op 18 naast Club Brugge in de stand. De kampioen strompelde zo over de eindmeet, maar mocht na afloop toch meer dan verdiend de trofee in de lucht steken. De bleke play-offs van blauw-zwart waren niet meer dan een kleine smet op de zeventiende landstitel.

Toch hingen de bordjes plots weer gelijk. Chong snelde randje buitenspel achter een diepe bal, zette haarscherp voor en aan de tweede paal kwam Vormer ingegleden. Een korte VAR-check bevestigde de 1-1. Niet veel later moesten de mannen in het busje alweer ingrijpen. Horvath leek Dessers te vloeren, al ging die laatste zelf ook niet helemaal koosjer in het duel. Scheids Van Damme moest de beelden zelf beoordelen en wees naar de stip. Een dubbele wissel van Clement bracht Dessers niet uit evenwicht, hij maakte er koudweg 1-2 van.

Bij Genk hadden ze de waarschuwing begrepen. De Limburgers namen de wedstrijd zoetjesaan over en werden, ook na vier wissels de betere ploeg. Meer nog, twee van die bankzitters zorgden voor de doorbraak. Preciado maakte de opening met een versnelling en een hieltje, Toma liet Horvath kansloos met een strak schot uit de draai. Genk zette zijn klauwen in de voorsprong en bij Club Brugge leek de fut eruit.

De tweede helft begon met een daadkrachtige thuisploeg. Vandevoordt had wat meeval toen hij een harde voorzet van Vanaken met een boogje op het dak van zijn doel sloeg. Van geluk was enkele minuten later geen sprake. De Ketelaere hakte geniaal tot bij Vormer, die Vandevoordt probeerde te verrassen met een kattenpootje. De jonge doelman toetste de bal nog net tegen de deklat.

Vormer: "Veel gezopen met z'n allen"

Toen volgde een ruwe reconstructie van het kampioenenfeest. "Ik denk dat we om 3u aankwamen in Knokke en dat ik om 7u30 naar bed ging. En om 9u moesten we weer wakker worden voor een coronatest. We hebben genoten zoals iedereen zou doen."

Helemaal van harte ging het echter niet. "We hebben met z'n allen veel gezopen. Natuurlijk zit dat in je benen. Je pakt niet je rust zoals normaal. Maar we hebben een leuke pot neergezet", vond de Nederlandse middenvelder van Club.

Dessers: "Sta sterker in mijn schoenen"

Voor Cyriel Dessers bestond er geen twijfel. "Ja, het was sowieso penalty! Ik probeer rond Mechele te gaan, tik de bal weg en Horvath pakt mij eigenlijk. Ik was er vrij zeker van. De scheidsrechter zei eerst van niet, maar toen hij ging kijken was ik ervan overtuigd dat we hem gingen krijgen."

"Het was een beetje een eindeseizoenswedstrijd, denk ik", vond de spits van Genk. "De ruimtes waren op een gegeven moment heel groot. Het ging heel fel op en af. Veel lopen voor mij persoonlijk. Heel het seizoen kreeg ik vijf of zes minuten. Ik was kapot na zestig minuten en ik denk dat dat er ook aan te zien was. Blij dat we nog hebben kunnen winnen."

Er zat voor het eerst sinds lang weer publiek in de tribunes. "Ook al zijn het Brugge-supporters, het is fijn om gewoon iets te horen, iets van sfeer te hebben. Laten we hopen dat het een voorbode is van de zomer. Voor onze eigen supporters kunnen spelen, dat is toch een heel ander gevoel."

Is Dessers klaar om een eventueel vertrek van Onuachu op te vangen? "Na het seizoen zal daar hopelijk wel over gesproken worden. Ik ben even benieuwd als jullie. Nu ik in de laatste drie wedstrijden drie goals heb gemaakt, sta ik toch al iets sterker in mijn schoenen", glimlachte Dessers breed.