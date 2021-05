Zidane maakt niemand wijzer: "Ik zal komende dagen met de club praten"

Zinedine Zidane heeft nog een jaar een contract als trainer van Real Madrid, maar volgens de Spaanse pers staat hij op het punt om een stap opzij te doen. Na de match tegen Villarreal sprak hij zich niet uit over zijn toekomst.

Hij begon zijn persconferentie met felicitaties aan het adres van kampioen Atletico Madrid. "Atlético moet gefeliciteerd worden, ze verdienen het. Wie eerste is, verdient het toch altijd. Ze hebben een geweldig seizoen gespeeld", zei Zidane.

"Ik zal de komende dagen rustig met de club spreken, maar niet nu. We zullen zien in de komende dagen," verzekerde Zidane, die het seizoen afsloot zonder prijs.

"Ik praat niet alleen over mezelf, maar over heel Real Madrid. We zullen praten over hoe de club er volgend seizoen uit zal zien," herhaalde Zidane. "Dit seizoen hebben we niets gewonnen. Ik ben degene die verantwoordelijk is."



"Ik moet onze fans bedanken om ons te blijven steunen. Iedereen kan trots zijn op de spelers, want ze hebben alles gegeven."