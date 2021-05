Sint-Petersburg is klaar om EK-duels - met Rode Duivels - te ontvangen

Hoewel het aantal coronabesmettingen in de Russische stad sinds deze week opnieuw in de lift zit, is er volgens de lokale organisator geen reden tot bezorgdheid. "We zijn zeker dat we alle veiligheidsmaatregelen hebben getroffen in de strijd tegen covid-19. We zijn niet bang", verklaarde Alexej Sorokine.

In Sint-Petersburg worden 6 groepsmatchen gespeeld, waaronder België-Rusland (12 juni) en Finland-België (21 juni).

De organisatoren bevestigden dat de stadioncapaciteit tot 50 procent wordt beperkt en supporters een negatieve coronatest zullen moeten voorleggen. Daarnaast zal een mondmaskerplicht gelden in de tribunes.

Toeschouwers met een kaartje (een Fan ID) zullen Rusland binnen mogen zonder visum om de wedstrijden te kunnen bijwonen.

De voorbije dagen ging het in Sint-Petersburg opnieuw de slechte kant uit qua coronabesmettingen. Gisteren en vandaag liep de teller op tot meer dan 800 positieve testen, een cijfer dat niet meer werd gehaald sinds eind maart.