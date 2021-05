Geen derde olympische titel op een rij voor David Rudisha

Rudisha (32) heeft al 4 jaar niet gelopen, zijn laatste race was in juli 2017. "Ik heb al lang niet meer op een piste gelopen, daarom ben ik niet klaar om mijn titel te verdedigen in Tokio", legt de Keniaan uit.

"Dat is het leven. Als sportman moet je tegenslagen kunnen aanvaarden. Niets is onvermijdelijk, blessures inbegrepen. Rudisha is sinds de OS 2012 wereldrecordhouder met 1'40"91.

Sinds zijn titels - hij is ook de wereldkampioen van 2011 en 2015 - kende Rudisha veel blessures en persoonlijke problemen, zo ontsnapte hij in 2019 aan de dood bij een auto-ongeluk.

In mei 2020, toen hij zijn rentree wilde maken, sloeg hij zijn linkerenkel om. Aan stoppen denkt Rudisha niet, maar hij zou nu wel tijd nemen om over zijn toekomst na te denken.