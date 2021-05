Dodelijk drama bij viering Atletico-titel en Carrasco is bezorgd om fan

Het was een ongebruikelijk tafereel op de parking rond het stadion van Valladolid. De spelers van Atletico kwamen naar buiten om samen met de meegereisde fans te vieren. Uiteindelijk moest de politie tussenkomen.

Yannick Carrasco zag op een bepaald moment een man op de grond liggen, ging naar hem toe en gaf hem een truitje. Het is niet meteen duidelijk of de man een medisch probleem had of in aanraking was gekomen met de politie.

In Madrid verzamelden zaterdagavond ondertussen duizenden fans aan de fontein van Neptunus, ook al was het niet de bedoeling daar dit jaar te vieren vanwege de coronamaatregelen. Van afstand houden en mondmaskers was zeker niet bij iedereen sprake.

Er viel helaas ook een dode bij de viering. Een jonge van 14 jaar, die uit een rijdend busje hing, raakte met zijn hoofd een muur van een ondergrondse parking. Hij liep daarbij zware hoofdletsels op en kon door de hulpdiensten niet meer worden gered.