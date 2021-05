Autocoureur Tom Boonen wint op de Hockenheimring

Terwijl wielerliefhebbers vanmiddag uitkijken naar een klimspektakel in de Giro heeft Tom Boonen (40) een autokoers gewonnen in Duitsland. De ex-wielerkampioen was op de Hockenheimring de snelste in de eerste race van de Supercar Challenge. In zijn Norma van Deldiche Racing gaf Boonen iedereen het nakijken.