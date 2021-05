Wat staat er nog op het spel tijdens de slotspeeldag van de play-offs?

Antwerp-Anderlecht: ticket Europa League

En het kan nog mooier worden. Als Villarreal de Europa League-finale wint van Manchester United en op plaats 5 of 6 eindigt in La Liga mag de Belgische vertegenwoordiger zelfs rechtstreeks naar de poules van de Europa League.

De gelukkige is zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar. Want die ploeg mag naar de laatste voorronde van de Europa League. Bij uitschakeling is er het vangnet van het nieuwe "kindje" van de UEFA: de poules van de Conference League.

KV Mechelen-AA Gent: ticket Conference League

In KV Mechelen-AA Gent is er geen troostprijs voor de verliezer. De winnaar van de Europe play-offs mag zich opmaken voor de 2e voorronde van de Conference League. Dat betekent dat er in totaal 3 rondes overleefd moeten worden om in de poules terecht te komen.



KV Mechelen en AA Gent tellen evenveel punten, maar KVM heeft genoeg aan een gelijkspel om het Europese ticket te bemachtigen. Het puntentaantal van de Buffalo's werd immers naar boven afgerond bij de puntenhalvering.