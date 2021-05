IN BEELD: McLaren diept iconische kleuren op in Monaco

McLaren, de nummer 3 bij de teams in de Formule 1, werkt sinds vorig jaar weer samen met de oliemaatschappij Gulf.

Om het partnerschap in de verf te zetten, racet het team in Monaco in de iconische kleuren van weleer. Net als de Le Mans-auto uit de jaren 90 zijn de Formule 1-auto's in de oranje en lichtblauwe kleuren van Gulf gespoten.