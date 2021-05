Dubbelslag voor Verstappen: eerste zege in Monaco en eerste keer WK-leider

Max Verstappen heeft de GP van Monaco naar zijn hand gezet. De Nederlander reed bijna van start tot finish op kop en neemt ook de leidersplaats in het WK over van Lewis Hamilton. Die eindigde pas als 7e. Thuisrijder Charles Leclerc had de pole, maar kon niet starten.

Drama voor Leclerc

Nog voor de start van de GP in Monaco, de 5e race van het seizoen, was er al opschudding in het prinsdom. Publiekslieveling Leclerc, die gisteren ondanks een crash naar de pole snelde, kreeg zijn bolide niet tijdig klaar. De Ferrari-piloot moest zwaar teleurgesteld afdruipen en werd nog even getroost door zijn staatshoofd, Prins Albert.

Verstappen kreeg zo door het forfait van Leclerc de polepositie in de schoot geworpen. WK-concurrent Lewis Hamilton stelde gisteren teleur en vertrok pas vanaf de derde rij. Een groot nadeel op het smalle stratenparcours in Monte Carlo, waar inhalen moeilijk is.

Geknoei bij Mercedes

Na een incidentloze start van de race, ging Verstappen soeverein aan kop. Bottas, die gisteren ploegmaat Hamilton ver achter zich liet, klampte goed aan. Carlos Sainz, die de eer bij Ferrari hoog moest houden, en Lando Norris lagen op de loer.

We leken op een duel Verstappen-Bottas af te stevenen, maar zoals wel vaker dit seizoen had de pechduivel het op Bottas gemunt. De Fin verloor na twintig ronden snelheid en moest de pits in. Bij Mercedes konden ze het euvel aan de wielas niet oplossen, over en out voor Bottas.

De fatale pitstop van Bottas:

Verstappen autoritair naar WK-leiding

Hamilton, die enkele minuten voor Bottas ook tijd had verloren in de pits, liet zijn frustratie spreken op de ploegradio. De wereldkampioen was als 6e gestart en reed de hele wedstrijd achter de feiten aan. Hij zou uiteindelijk nog een plekje verliezen en als 7e finishen.

Voorin slaagde niemand er nog in om Verstappen onder druk te zetten. De Nederlander snelde autoritair naar zijn eerste zege in Monaco, voor Sainz en Norris. Door het slechte weekend van Hamilton wordt Verstappen ook voor het eerst in zijn carrière WK-leider. Hij leidt met 105 punten, 4 meer dan de Brit.

Korte reacties van Verstappen, Sainz en Norris: