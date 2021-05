Faalt Atletico nog met de titel in zicht? "Toch weer FC De Vervloekten?"

Zaterdag valt het doek over de titelstrijd in Spanje. Die titel gaat sowieso naar Madrid, maar is het naar Atletico of toch nog naar Real? "Alles is nog mogelijk", zegt voetbaljournalist Fred Hermel.

De Fransman Fred Hermel volgt het Spaanse voetbal al 20 jaar voor RMC Sport. Onlangs verscheen nog de Nederlandse vertaling van zijn biografie over Zinédine Zidane, die hij al die jaren van nabij aan het werk zag, eerst als speler van Real, daarna als trainer. Hoe kijkt Hermel naar de ontknoping in Spanje? "La Liga is al wekenlang complete waanzin. Afgelopen weekend lag Real nog 20 minuten lang op koers om kampioen te worden. Atletico kwam dicht bij een catastrofe, tot die goal van Suarez in de 88e minuut. Alles is nu nog mogelijk." "Atletico trekt naar Valladolid, dat nog voor het behoud speelt. Bovendien is dat de club van de Braziliaan Ronaldo, die er eigenaar-voorzitter is en die nog altijd dicht bij Real en Zidane staat." "Dan denk ik dat Real het makkelijker zal hebben tegen Villarreal, want dat speelt een paar dagen later in Polen de finale van de Europa League. Ik kan mij niet voorstellen dat Emery met zijn beste ploeg zal spelen."

Atletico Madrid begint aan de slotspeeldag met 2 punten voorsprong. Als het gelijkspeelt en Real Madrid wint, dan is Real kampioen op basis van de onderlinge resultaten.

"Match tegen Chelsea was keerpunt voor Atletico"

Hermel weet nog een extra reden waarom Atletico er niet gerust op kan zijn. "De legendarische Atletico-voorzitter zei ooit: "Somos El Pupas FC", ofwel "Wij zijn FC De Vervloekten"." "De schrik zit er nog altijd in dat het op het allerlaatste moment nog mis zal lopen. Zoals in de finale van de Champions League van 2014, met die goal van Ramos in de 94e minuut. Atletico maakt een grote kans, maar er blijft onzekerheid, en dat maakt er een spannende ontknoping van." Atletico leek in het begin van het kalenderjaar nochtans een zekerheid voor de titel, toen het mijlenver voorlag op Real en Barcelona. "Tot Kerstmis was Atletico onaantastbaar, met slechts 1 nederlaag. Daarna was er Covid in de kern en een hoop blessures." "Simeone had Atletico eindelijk uit dat defensieve keurslijf gehaald, met jongens als Felix en Llorente. Maar de match tegen Chelsea was een keerpunt. Plots koos Simeone weer voor 6 verdedigers. Hij probeerde niet te verliezen en dat werkte contraproductief."

"Zidane heeft laatste restje smaak uit kauwgum gehaald"

Volgens Hermel is het eigenlijk een mirakel dat Real Madrid nog altijd meedoet om de titel. "Zidane heeft echt het onderste uit de kan gehaald. Real is als een kauwgom, die al helemaal is kapotgekauwd, maar waar Zidane toch nog het laatste restje smaak uitgeperst heeft." "Hij heeft het moeten doen met spelers als Marvin Park, Miguel Gutierrez, Victor Chust en Sergio Arribas. Dat zijn allemaal titularissen geweest. Dat is uitzonderlijk." Dat Real die spelers moest opstellen, komt ook door de keuzes die de club gemaakt heeft. "Om financiële redenen hebben ze niemand extra aangetrokken en spelers als Odegaard en Jovic hebben ze laten vertrekken." "Real was uitgekleed en dat betaal je in een seizoen tjokvol matchen cash. Er waren ook blessures bij spelers die de tol moesten betalen voor de vele matchen van de voorbije jaren, zoals een Modric. Je hoeft maar naar Liverpool te kijken om te weten hoe cruciaal blessures van slechts 1 speler kunnen zijn."

"Barcelona speelt maar 45 minuten"