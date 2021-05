Voorzitter van Celtic moet huis ontvluchten na explosie aan woning

Voetbalclub Celtic laat op haar website weten dat een explosie en brand veel schade hebben toegebracht aan het huis en de wagens van voorzitter Peter Lawwell. De Schot en zijn gezin moesten hierdoor hun woning ontvluchten.

"Het is duidelijk dat Peters familie extreem geschokt is door deze vreselijke gebeurtenissen, maar gelukkig zijn ze allemaal veilig", meldt Celtic.

De politie onderzoekt nu samen met de brandweer de oorzaak van de explosie. Volgens de Schotse tabloids zou het gaan om een benzinebom.

Celtic eindigde dit seizoen als tweede in de competitie achter de ongeslagen kampioen Rangers FC. Voor Celtic is het de eerste keer in negen seizoenen dat ze naast de titel grijpen. Lawwell kondigde al aan dat hij in juni, na 17 jaar, aftreedt als voorzitter van Celtic.