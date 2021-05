Rangers sluit seizoen ongeslagen af en veroorzaakt volksfeest in Glasgow

Rangers FC was begin maart al zeker van zijn eerste landstitel sinds 2011. Het maakte een einde aan de heerschappij van Celtic, dat zich de vorige 9 seizoenen tot kampioen had gekroond in Schotland.

Ruim twee maanden later heeft de ploeg van coach Steven Gerrard het seizoen in schoonheid afgesloten met een 4-0-overwinning tegen Aberdeen. Rangers slikte geen enkele nederlaag dit seizoen.

Niet alleen op het veld bouwden de spelers een feestje bij de prijsuitreiking, ook in Glasgow werd duchtig gevierd. Honderden supporters verzamelden in het centrum voor een titelfeest. Omdat de Schotse coronamaatregelen maar groepjes van 6 personen toelaten, heeft de politie gevraagd om zich te verspreiden.