Terug van (2 jaar) weggeweest: Müller en Hummels zitten in Duitse EK-selectie

De voorbije dagen werd er in de Duitse pers al druk over gespeculeerd, maar nu is het ook officieel: Müller en Hummels, die in 2014 wereldkampioen werden met Duitsland, zitten na een afwezigheid van bijna 2,5 jaar opnieuw in de Mannschaft.

Voor beide spelers werd begin 2019 de deur naar de nationale ploeg dichtgeslagen. Onder het motto van een verjongingskuur liet bondscoach Löw weten geen beroep meer te doen op de trouwe soldaten.

Ondertussen bleven beide spelers wel belangrijk voor hun club. Müller pakte sinds zijn exit nog 3 titels en 1 Champions League met Bayern München. Hummels bleef een rots in de branding centraal achterin bij Dortmund.

Hummels liet eerder dit jaar zelfs nog weten zijn "uitsluiting" van de nationale ploeg - twee jaar na datum - nog altijd niet verteerd te hebben. Maar nu komt Löw dus op zijn stappen terug.