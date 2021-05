Keepersdiscussie bij Duitsland lost zichzelf op: Ter Stegen mist EK door operatie

Al jaren is het een steeds terugkerend topic bij de Duitse nationale ploeg: wie is de nummer 1: Manuel Neuer of Marc-André ter Stegen?

Het dilemma zal zich niet langer stellen voor bondscoach Joachim Löw. Ter Stegen, sterk bij Barcelona dit seizoen, ondergaat in het tussenseizoen namelijk een operatie aan de knie. Hij staat enkele maanden aan de kant en mist het EK.

"Ik heb samen met de medische staf van de club beslist dat ik een bijkomende ingreep aan de knie laat ondergaan", duidt Ter Stegen op Instagram. "Ik ben triest dat ik het EK met Duitsland zal missen. Voor het eerst in jaren zal ik van thuis mijn land moeten steunen. Ik hoop dat we winnen!"