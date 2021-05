Nina Derwael wil scoren in Tokio: "In Rio moest niets, wil nu voor medaille gaan"

Nog 66 dagen en dan is het zover: de Olympische Spelen in Tokio. Heel wat Belgische atleten zakken af naar Japan in de hoop er een prestatie neer te zetten. Zo ook Nina Derwael. De wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers heeft torenhoge ambities.

"In Rio had ik niets te verliezen", zegt de 21-jarige Derwael. "Het was leuk om daar te staan. Nu wil ik echt die finale halen en voor die medailles gaan. Dat is een heel andere mentaliteit, die heb ik ook opgebouwd door die ervaring van die eerste Spelen in 2016."

Derwael zal niet alleen naar Japan afreizen. Ze krijgt nog 3 andere gymnastes met zich mee. Wie dat zullen zijn, dat weet ze zelf ook nog niet. "We zijn nog met heel veel", zegt Derwael. "Ik denk dat we nog altijd niet beseffen dat er nog zoveel meisjes zullen afvallen."

"Als je me vraagt om een team van 4 samen te stellen, volgens mij wissel ik dan elke week van gedachten. Er zijn zoveel meisjes die zo dicht bij elkaar liggen en er elke dag zo hard voor werken. Het is heel moeilijk om daar een selectie in te maken. Ik ben blij dat ik dat niet moet doen."