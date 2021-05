"Real Madrid moet deze zomer zijn portefeuille opendoen voor Tielemans"

"Knal van Tielemans is een totaal abnormaal afstandsschot"

Afgelopen weekend was Youri Tielemans de matchwinnaar in de finale van de FA Cup. Voor het eerst zaten er weer fans op Wembley. Dat is iets wat kijkers gemist hebben volgens Sam Kerkhofs.

"Omdat voetbal al zo lang zonder publiek gespeeld wordt, kunnen we erg goed de audio van een stadionbootsen", weet Kerkhofs. "Maar het gekke is dat je de goal van Tielemans echt voelt omdat de camera trilt door de supporters, ook al komen die nog niet in beeld."

"Daarom vind ik dat de cameramannen moeten trillen met de camera bij een doelpunt", vindt Kerkhofs. "Ook bij de afgekeurde goal van Chelsea vierden de Leicester supporters alsof het een goal was en begon het weer te trillen. Dat kun je nooit imiteren", vult Nzeyimana aan.

Over het doelpunt van de Tielemans is iedereen laaiend enthousiast. "Het schot van Tielemans is fenomenaal. Er is niemand die de bal zo trapt met de binnenkant van zijn voet. De bal lag iets te ver van zijn voet, maar dat maakt hij op een sublieme manier goed. Het is een totaal abnormaal afstandsschot."