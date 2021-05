Louis Vervaeke: "Ik besef dat klassement moeilijker en moeilijker wordt"

Zaterdagochtend stond Louis Vervaeke nog 5e in het klassement, maar na twee zware ritten is de Belg van Alpecin-Fenix naar plaats 14 gezakt. Zo verloor Vervaeke zaterdag 25 seconden op de niet zo lastige slotklim.

"Het was mijn dag niet zaterdag", legt Vervaeke uit. "In het begin van de rit was ik betrokken bij een valpartij in het peloton. In een tunnel was er 200 meter lang geen verlichting en dat veroorzaakte paniek in het peloton."

"Plots lag ik op de grond en ik had pijn aan mijn rug en mijn heup. Normaal zou dat geen probleem geweest zijn, maar op die slotklim zat ik nog een keer achter een hapering en zo verloor ik toch tijd."

"Zondag was het een pittige rit. Dat was eerder positief voor mij, omdat ik het moet hebben van een lastige koers. Ik had gehoopt op een iets betere finish op de onverharde strook, maar helaas blokkeerde ik in de slotkilometer. Daarom ben ik een beetje teleurgesteld."

"Het was geen slechte dag, maar ik besef dat het klassement moeilijker en moeilijker wordt." En dus dringt een keuze zich op. "Ik moet dringend beslissen of ik blijf vechten voor top 15 in het klassement of ik voor een ritzege ga. Ik heb echt het gevoel dat met deze conditie en de juiste vlucht ik hier een een rit kan winnen."