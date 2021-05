Van den Brom: "Door gepruts bij Club blijven we in de titelrace"

John van den Brom verscheen met een kamerbrede glimlach op de persconferentie. "Als mijn spelers drie dagen na de zware match in Genk in staat zijn om dit te brengen op Anderlecht, kan je alleen maar trots zijn", zei de Nederlander.

"We hebben ervoor gekozen om op een iets andere manier te spelen, omdat Anderlecht woensdag heel goed was aan de bal. We hebben veel hoger druk gezet en meer risico genomen. Zo kwamen we beter in de wedstrijd."

"We hebben Anderlecht weer op afstand gezet in de strijd om de 2e plek, en we hebben een prikkel uitgedeeld aan Club Brugge. Het wordt nog een mooie week. De druk ligt nu weer bij Club, we zullen zien hoe ze ermee omgaan."

"Of ik nog geloof in de titel? Ik geloof altijd in titels, zeker als je er zo dicht bij bent. Alle kranten schreven al dat Club Brugge morgen kampioen kon worden, maar dat gaat nu niet meer."

"Zolang er hoop is, is er leven. De 2e plek was bij de start van de play-offs ons doel, maar door gepruts van Club Brugge blijven we ook in de titelrace. Daarom was de ontlading ook groot."