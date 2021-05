Invaller Dessers houdt sterk Genk in het spoor van Club Brugge

Anderlecht volgt Genk met wat geluk

“Je leert elke wedstrijd bij”, zei John van den Brom clichématig voor de aftrap. Maar Genk had echt wel lessen getrokken uit de minder prestatie in de Luminus Arena. Het kwam gretiger voor de dag in Anderlecht.

Ook paars-wit had wel offensieve ideeën, maar kwam moeilijker tot kansen dan Ito en Onuachu. Twee voorzetten naar de topschutter leverden niets op, maar even later was het toch prijs toen Sardella niet stond op te letten. Verbruggen duwde het schot van Bongonda in de voeten van Onuachu, die nummer 33 van het seizoen niet liet liggen.

Anderlecht kreeg maar geen voet aan de grond, maar een mislukt een-tweetje tussen Verschaeren en Nmecha leverde onverwacht de gelijkmaker op. Nmecha twijfelde niet en knalde staalhard in de bovenhoek.

Onuachu en Cuesta probeerden nog orde op zaken te stellen voor de rust, zonder succes. Genk mocht drie dagen geleden misschien blij zijn met een punt, maar Kompany zal halfweg dezelfde conclusie hebben getrokken voor Anderlecht in het Lotto Park.