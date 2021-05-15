POLL: Naar welke etappe in deze Ronde van Italië kijkt u reikhalzend uit?

De Ronde van Italië is 8 dagen oud, maar heeft nog zoveel moois in petto. In de toonbank wemelt het van de lekkernijen: bij welk dagmenu begint u nu al te likkebaarden?
Giro d'Italia
|rit
|datum
|type rit
|start-finish
|totaal
|winnaar
|leider
|1
|Turijn - Turijn
|8.6 km
|Ganna
|Ganna
|2
|Stupinigi - Novara
|179 km
|Merlier
|Ganna
|3
|Biella - Canale
|190 km
|van der Hoorn
|Ganna
|4
|Piacenza - Sestola
|187 km
|Dombrowski
|De Marchi
|5
|Modena - Cattolica
|177 km
|Ewan
|De Marchi
|6
|Grotte di Frasassi - San Giacomo
|162 km
|Mäder
|Valter
|7
|Notaresco - Termoli
|181 km
|Ewan
|Valter
|8
|Foggia - Guardia Sanframondi
|170 km
|Lafay
|Valter
|9
|Castel di Sangro - Campo Felice
|158 km
|10
|L'Aquila - Foligno
|139 km
|11
|Perugia - Montalcino
|162 km
|12
|Siena - Bagno di Romagna
|212 km
|13
|Ravenna - Verona
|198 km
|14
|Cittadella - Monte Zoncolan
|205 km
|15
|Grado - Gorizia
|147 km
|16
|Sacile - Cortina d'Ampezzo
|212 km
|17
|Canazei - Sega di Ala
|193 km
|18
|Rovereto - Stradella
|231 km
|19
|Abbiategrasso - Alpe di Mera
|178 km
|20
|Verbania - Alpe Motta
|164 km
|21
|Senago - Milaan
|30.3 km