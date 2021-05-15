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    POLL: Naar welke etappe in deze Ronde van Italië kijkt u reikhalzend uit?

    De Cima Coppi, het dak van de Giro, ligt dit jaar op de Passo Pordoi, een van de loodzware cols in de koninginnenrit.

    De Ronde van Italië is 8 dagen oud, maar heeft nog zoveel moois in petto. In de toonbank wemelt het van de lekkernijen: bij welk dagmenu begint u nu al te likkebaarden?

    Giro d'Italia
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    ritdatumtype ritstart-finishtotaalwinnaarleider
    1Turijn - Turijn8.6 kmGannaGanna
    2/>Stupinigi - Novara179 kmMerlierGanna
    3/>Biella - Canale190 kmvan der HoornGanna
    4/>Piacenza - Sestola187 kmDombrowskiDe Marchi
    5/>Modena - Cattolica177 kmEwanDe Marchi
    6/>Grotte di Frasassi - San Giacomo162 kmMäderValter
    7/>Notaresco - Termoli181 kmEwanValter
    8/>Foggia - Guardia Sanframondi170 kmLafayValter
    9/>Castel di Sangro - Campo Felice158 km
    10/>L'Aquila - Foligno139 km
    11/>Perugia - Montalcino162 km
    12/>Siena - Bagno di Romagna212 km
    13/>Ravenna - Verona198 km
    14/>Cittadella - Monte Zoncolan205 km
    15/>Grado - Gorizia147 km
    16/>Sacile - Cortina d'Ampezzo212 km
    17/>Canazei - Sega di Ala193 km
    18/>Rovereto - Stradella231 km
    19/>Abbiategrasso - Alpe di Mera178 km
    20/>Verbania - Alpe Motta164 km
    21Senago - Milaan30.3 km

    Giro wielrennen poll